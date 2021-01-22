Amcaoğlu: İlk olarak 17 bin 550 öğrencinin gelmesi sağlanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, üniversitelerimizde eğitim gören ama yurt dışında bulunan yaklaşık 40 bin öğrenciden 30 binini ülkeye getirmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını ve ilk olarak 17 bin 550 öğrencinin gelmesinin sağlanacağını vurguladı.

Ülkeye ilk olarak hangi öğrencilerin getirileceğine üniversitelerin karar vereceğini belirten Amcaoğlu, 21 üniversite rektörleriyle yapılan toplantıda, mezun olacak ve uygulama eğitim yapacak öğrencilerin ilk olarak ülkeye getirilmesi gerektiğinin konuşulduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim için şubatta ülkeye getirilmeye başlanacağını ifade eden Amcaoğlu, ülkemize getirilecek 30 bin öğrenci için 50 milyon TL kaynak ayrıldığını kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Ülkeye gelecek öğrencileri üniversiteler belirleyecek”

Yükseköğrenimde eğitimin yüz yüze olmasıyla ve yabancı öğrencilerin ülkeye getirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Amcaoğlu, “21 üniversite rektörleriyle yapılan toplantıda, mezun olacak ve uygulama eğitim yapacak öğrencilerin ilk olarak ülkeye getirilmesi gerektiği konuşuldu. Ülkeye gelecek öğrencileri üniversiteler belirleyecek” dedi. Öğrencilerin KKTC’ye taşınması ve yüz yüze eğitim konusunda YÖK yetkilileriyle görüştüklerini anlatan Amcaoğlu, bu konuda YÖK’ün desteğini de aldıklarını belirtti.

“İlk olarak 17 bin 550 öğrencinin gelmesi sağlanacak”

Pazartesi ve salı günü Bakanlar Kurulunda yüz yüze eğitimle ilgili kararın onaylandıktan sonra aşı veya karantina uygulamasıyla ülkeye öğrenci getirileceğine işaret eden Amcaoğlu, “İlk etapta acil olan 17 bin 550 öğrencinin gelmesi sağlanacak. Bu öğrenciler, mezun olma durumu olan, iki yıllık bölümlerde ve uygulamalı fakültelerdeki öğrencilerdir” dedi.

“30 bin öğrenci, 50 milyon bütçe”

Yurtdışında 40 bin üniversite öğrencisi olduğuna ve yıl içinde 30 bin öğrenciyi getirmeyi düşündüklerine işaret eden Olgun Amcaoğlu, “Öğrencilerin getirilmesi için 50-55 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Yükseköğrenimde 21 yıldır teşvik verilir. Yıllardır yatırım yapılan muafiyet verilen yükseköğrenimde bu para harcanacak ancak daha fazla geri dönüş alınacak” diye konuştu.

“Öğrenciler Şubatta gelmeye başlayacak”

Yüz yüze eğitim için şubatta ülkeye getirilmeye başlanacak öğrencilerle ilgili kriterlerden bahseden Amcaoğlu, “Aşı yaptırmayanlar karantinaya girecek. Ülkesinde ilk aşıyı yaptıranlar, ikinci aşıyı burada yaptırabilecek. Öğretmenler, akademisyenler ve çalışanlar aşılanmalı” diye konuştu.

“Ada karta 200 öğrenci başvurdu”

‘Öğrenci Dostu Ada Projesi’ hakkında konuşan Amcaoğlu, “Ada kart projesine şu ana kadar 200 öğrenci katıldı. Kartların için 500 TL yatırıldı. Öğrenci bu program uygulamasını indirecek. Anlaşmalı şirketlerin indirimlerinden yararlanacak. Ada kart sahipleri, yurtlardan yüzde 30 indirim alacak” dedi.

“Hayırsever vatandaşlar okul yaptıracak”

Okulların sağlamlaştırılması ve yeni binaların yapılmasının gündemde olduğunu dile getiren Amcaoğlu, şu bilgileri verdi:

“Günsel ve Leman ailesi ile hayırsever başka bir vatandaşın girişimleriyle okul yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Okullardaki 42 laboratuvar ile Lefkoşa’da yanan ve 21 yıldır yeniden yapılamayan tiyatro binasıyla ilgili çalışmalar yakında başlayacak. Yakın zamanda Osman Örek ve Mustafa Çağatay okulları tamamlandı. Girne’ de Püsküllü Bölgesi ve Karakum’da çalışmalar sürüyor. Mağusa’ya da iki okul yapılacak.”

“Fiber optik kablo çekilecek”

Olgun Amcaoğlu, uzaktan eğitime imkan sağlamak için altyapıya önem verdiklerini ve okullarda fiber optik bağlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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22/01/2021 20:00