Amcaoğlu: İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları KKTC’de yatırım yapmaya sıcak bakıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İngiltere’de yaşayan bazı Kıbrıslı Türk iş insanlarının, KKTC’ye yatırım yapma konusuna sıcak baktıklarını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, “Yurt dışında yaşana vatandaşlarımız KKTC için çok değerlidir “dedi.

Amcaoğlu, KKTC’de bulunan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşen İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı iş insanlarıyla geçtiğimiz gün Acapulco Otel’de toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüştükleri iş insanlarının KKTC’ye yatırım konusunda sıcak davranmış olmalarının kendilerini umutlandırdığını kaydeden Amcaoğlu, “Yurt dışında yaşam süren vatandaşlarımız bizim için çok değerlidir. Hükümetimiz onlara özel ilgi göstermekte kararlıdır. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha iyi olacaktır, bundan eminiz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdüreceğiz” dedi.

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08/12/2022 16:04