Amcaoğlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği Temsilcilerini Kabul Etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) temsilcilerini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki heyet, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, müteahhitlerin devletten alacakları masaya yatırılırken, ekonomik gelişmeler, sektörel sıkıntılar ve beklentiler ele alındı.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve mali açıdan sorunların derinlemesine inceleneceğini söyledi ve tüm paydaşlarla istişare içerisinde olacaklarının bilinmesini istedi.