Amcaoğlu, kararnamenin detaylarını paylaştı….

Askerlerin pandemi nedeniyle bedelli haklarını kaybetmemeleri için Yasa Gücünde Kararname yayımlandı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden askerlik yükümlülüğünü "Bedelli Askerlik" kapsamında yerine getirecek kişilerin, pandemi koşullarından dolayı haklarını kaybetmemeleri için Başbakanlık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu tarafından Yasa Gücünde Kararname yayımlandığını açıkladı.

Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

Askerlik Yükümlülüğünü "Bedelli Askerlik Kapsamında" Yerine Getirecek Vatandaşlarımızın Pandemi Koşullarından Dolayı Haklarını Kaybetmemeleri için Başbakanlık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın Birlikte Yürüttüğü Çalışmalar Neticesinde Bakanlar Kurulu Tarafından Yasa Gücünde Kararname Yayımlanmıştır.

Bu kararnameye göre:

* Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen kişilerin 1 (bir) yıl içinde ülkede ikamet süresi en fazla 120 gün olması gerekmektedir. Ancak Pandemi Şartlarından dolayı söz konusu kişilerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar olan dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundukları süre ikamet süresinden sayılmayacaktır.

* Yurtdışında 4 (dört) yıl çalışmış olma koşulunu yerine getirerek bedelli askerlik hakkını kazanacak kişiler arasında, pandemi dolayısı ile iş yerlerinde mağduriyet yaşayanların haklarını kaybetmemelerini sağlamak amacı ile öngörülen 4 yıllık çalışma koşulunu 12 ayı geçmemek şartıyla dondurma hakkı tanınmıştır.

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06/04/2021 20:42