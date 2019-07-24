Amcaoğlu: Kıb-Tek masaya yatırılmalı

Kıb-Tek ile ilgili konuşan Amcaoğlu, KIB-TEK’in ülkenin ihtiyacı olan elektriği üretmesi gereken bir kurum olduğunu belirterek, üretim, iletim, tahsilat ve yönetim noktalarında yanlışın nerede olduğunun tespit edilmesi ve sonrasında kurumun ne olup olmayacağının masaya yatırılması gerektiğini kaydetti. TVGÜNEŞ’te “Parantez” adlı programa katılan Maliye Bakanı Olgun, Amcaoğlu, kurumun bu şekilde gitmesinin imkansız olduğuna vurgu yaparak, çarenin ortak paydada buluşarak bulunacağını, sendikanın “biz hiçbir şeye dokundurtmayız” söylemlerinin doğru olmadığını vurguladı.