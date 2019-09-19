Amcaoğlu Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği ile görüştü

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Levent Çağdal başkanlığındaki Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği heyeti ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur ile Bakanlık Müdürü Halis Üresin de hazır bulundu.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, ziyarette sektörün çalışmaları, sıkıntıları ve beklentilerini aktardı. Çağdal, benzin istasyonu sahiplerinin ekonomik kriz nedeniyle banka faizleri, kredi kartı komisyonları, elektrik, kira ve personel giderleri karşısında çok ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Çağdal, özellikle son 3 yıldır stratejik olarak akaryakıt fiyatlarının pompada düşük tutulmasının bayilerin yatırım ve kazanç düzeylerinin erimesine sebep olduğunu dile getirerek, sektörün varlığını korumak amaçlı prim artışı talep ettiklerini dile getirdi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, piyasada bir hacim genişlemesi olduğunu dile getirerek, hükümetin bir yandan kaçağın önlenmesi, diğer yandan haksız rekabetin önüne geçilmesi adına bir takım çalışmalar yaptığına işaret etti.

“Ben vergimi tahsis ederim, gerisine karışmam” veya “zam yapma” gibi bir gailesinin olmadığını ifade eden Amcaoğlu, sektörün sıkıntıları ve beklentilerini bilen biri olarak yapılması gerekenler noktasında hareket ettiklerini dile getirdi.

Amcaoğlu, “Amacımız acımazsızca sektörü eleştirmek değil, sorun varsa, sorunu çözebilecek nitelikte çareler üretmektir” dedi.

Göreve gelirken Fiyat İstikrar Fonu’nda 42 milyon bir zararla karşılaştıklarını ancak bunu tüketiciye negatif anlamda yansıtmamak adına özverili tutum sergilediklerini kaydeden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “En kolayı zam yapıp yola devam etmek olsa da bizim gailemiz halkın alım gücünü güçlendirmek, hayatı pahalılaştırmamaktır” diye konuştu.

19/09/2019 18:55