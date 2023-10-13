Amcaoğlu: Kış aylarında karanlıkta kalınabilir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaşanan ekonomik sorunun sadece KKTC’ye özgü olmadığını, dünya genelinde savaşların da etkisiyle bu sorunun devam ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının dünyada bir ekonomik krize neden olduğunu anımsatan Olgun Amcaoğlu, dünyadaki tedarik zinciri sorununun hala devam ettiğini vurguladı.

5. Gün Programı’nda Selda İçer’in sorularını yanıtlayan Olgun Amcaoğlu, ülkede ihtiyaç duyulan yatırımların olmaması, alt yapıdaki sorunlar ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının da pahalılığa bir etken oluşturduğunu anlatan Amcaoğlu, akaryakıtın Güney Kıbrıs’ta 48 tl, Türkiye’de 42 tl iken bizdeki fiyatın 31.65 olduğunu anımsattı.

Amcaoğlu, kapalı bir ekonomisi olan ülkemizde akaryakıta yapılan zammın bir çarpan etkisi yarattığını anımsatarak, “ Bizler akaryakıta zam yapmayı arzu etmiyoruz. Fiyat İstikrar Fonu’na yapılan 60 kuruşluk bir zam ile 20-30 milyon tl gelir kaydederken, aynı zaman ile Maliye Bakanlığı’nın gider kalemlerinden yıllık minimum 300-350 milyon maliyet getireceğimizi bilmeliyiz. Kaldı ki bugün akaryakıttaki yukarı doğru hareketler ülkemizdeki her sektörü etkileyeceğini bildiğimiz için Ekonomi Bakanlığı olarak bunlarla detaylı olarak ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, ülkede fiyatların yukarı doğru bir tırmanış yaşamaması için akaryakıt fiyatlarının fon kullanılarak baskılanmaya çalışıldığını ve bu hafta artış yapılmayarak fonun devreye konulduğunu anlattı.

Kira sözleşmeleri yenilendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 18 sanayi bölgesinde göreve geldiği zaman 1799 sanayi yerinin var olduğunu ve bunlardan sadece 300 adetinin kira sözleşmesinin yenilendiğini açıklayarak, bugün gelinen noktada 1586 sanayi yerinin kira sözleşmesinin yenilendiğini, geri kalan 213’ünün de işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

“Enerji yoksa, hedeflerinize ulaşamazsınız”

“ Hedefimiz olan 150 bin öğrenci, 4 milyon turist, 50 bin yatak kapasitesine ulaşmayı, makro anlamda üretim yapacağınızı söylediğiniz sanayi bölgelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilmek için bugün herkesin ve benim de şikayetçi olduğumuz 454 megawattlık alt yapıyla 390 megawatı bile üretemeyen bir ülkenin alt yapı yatırımının devamını sağlamak mümkün değil. Çağdaş yatırımlar yapmak, planlamayla hareket etmek gerekiyor. Şimdi biz de onu yapıyoruz” diyen Bakan Amcaoğlu, o nedenle enerjiyi yönetecek kurumları hayata geçirebilmek için mecliste çalışmaya başladıklarını söyledi.

Enterkonnekte olmazsa olmaz

Ülkede enterkonnekte sistemi hayata geçene kadar, oluşan enerji ihtiyacını karşılamak için Kıb-Tek’in 40 megavatlık ihalesinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve Aralık ayı içerisinde de 17,5 megavatlık kurulumun ilk makinesinin özel işletme tarafından hayata geçirileceğini anımsatan Amcaoğlu, bunun ardından 17.5 megavatlık bir yatırımın da Ağustos ayına kadar tamamlanıp toplamda,75 megavatlık yatırımın tamamlanmış olacağını söyledi.

Özel şirket ile yapılan sözleşmeyi mahkemeye taşıyan muhalefeti de eleştiren Amcaoğlu, mahkemeyi kazanmaları halinde 17,5 megavatlık yatırımın iptaliyle karanlıkta kalacak ülke için bu yatırımın yerine ne koyacaklarını da açıklamalarını beklediğini vurguladı.

2030’da elektrikli araçların ihtiyacı bin megavat olacak

Amcaoğlu, yapılan hesaplamalara göre 2030 yılında ülkenin elektrikli araç kullanım oranına göre ihtiyacının bin- 1030 megavat civarında olacağını, şu andaki elde bulunan 454 megavatlık alt yapı ile bunun üstesinden gelmenin söz konusu olamayacağını belirtti.

Arz güvenliğini sağlamak için 800 megavatlık kaplo projesini hayata geçirmek zorunda olduklarını ve bir yıllık fizibilite süresinin 24 Ağustos günü başladığını kaydeden Amcaoğlu, ardından 2029 yılında ülkenin kablo ile elektrik alma şansına kavuşacağını söyledi.

190 megavatlık güneş enerjisi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, güneş enrjisi konusunda ise şöyle konuştu: “ Bugün yaklaşık100 megavatlık verilmiş güneş enerjisi sistemi var mahsuplaşılabilen. 50 megavatlık da bütün işlemleri tamamlanmış, sisteme girmek için sıra bekleyen, 40 megavatlık da başvurusu yapılıp henüz daha işlemi tamamlanmayan, toplamda 190 megavatlık bir güneş enerjisi istemi var” dedi.

“Kış aylarında karanlıkta kalınabilir”

“Gerekli yatırımların olmamasından dolayı, korkarım ki kış ayarında karanlıkta kalınabilir” diyen Amcaoğlu, yaz aylarında 300 milyon tl Güney Kıbrıs’a ödenen miktar ile gerekli alt yapı yatırımlarının yapılabileceğine işaret etti. Elektriğin bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini, bunun üzerinden siyaset yapılmamasını isteyen Olgun Amcaoğlu, hiç kimsenin 2030 yılında çocuklarını karanlıklarda olan bir ülkede kalmaya ikna edemeyeceğine işaret etti.

Amcaoğlu, enerji politikası üretmenin sadece UBP’nin görevi olmadığını ifade ederek, 30 yıldır enerji konusunda istenilen noktaya gelinememesini herkesin önüne koyup düşünmesini istedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Stateji Eylem Planı’nın hazırlandığını ve uzman kişilerden oluşacak Enerji Dairesi’nin de oluşmasıyla, Enerji Üst Kurulu’nun da oluşmasıyla kısa orta ve uzun vadeli enerji planlarının hazırlanacağını artık işlerin uzman kişiler tarafından yürütüleceğine vurgu yaptı.

Kıb-Tek’in varlığının devam edeceğini ifade eden Amcaoğlu, 2029-30 yılına kadar ülkenin enerji sorununun ortadan kalması ve enterkonnekte sistemin hayata geçmesi için hedef konulduğunu da sözlerine ekledi.