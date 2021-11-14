Amcaoğlu, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Amcaoğlu, bu önemli günü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu’nun, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajda “Ülkemizin gelişimi için çalışmalarımızı yürütürken, eğitimde de ortaya koyacağımız kararlılık ve atacağımız adımlarla gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak ve daha çağdaş bir eğitim sistemi devletimize kazandırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Amcaoğlu’nun 15Kasım mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı, yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu Halkının desteği ile 15 Kasım 1983 tarihinde egemenliğini dünyaya ilan ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Cumhuriyetimiz, varoluş mücadelemizin en anlamlı eseri ve kararlığımızın en güçlü ifadesidir.

Bugün, Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımların gururu içerisinde, bağımsız bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yılda, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiş, sosyal dokusunu ve çok sesliliğini korumuştur.

Anavatan Türkiye’nin de destekleri ile gelişen teknolojimiz ve yaptığımız yatırımlar sonucunda yükseköğrenim ve turizm başta olmak üzere, birçok sektör ülkemizin gelişimine katkı sağlamakta ve genç devletiminizin potansiyelinin arttırmaktadır.

Ülkemizin gelişimi için çalışmalarımızı yürütürken, eğitimde de ortaya koyacağımız kararlılık ve atacağımız adımlarla gelişen ve değişen dünyayı yakalayacak ve daha çağdaş bir eğitim sistemi devletimize kazandırılacaktır.

Bu anlamlı günde, en başta merhum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikal edişinin son dakikalarında Güney Kıbrıs’a (Rum Liderliğine) seslenişini de hatırlamakta ve karşı tarafa da hatırlatmakta yarar görüyoruz. Merhum Denktaş’ın son nefesini vermeden önceki seslenişi şöyleydi; “Karşı tarafa açıkça söyleyiniz burada (Kuzey Kıbrıs’ta) ayrı bir devlet ve Cumhuriyet vardır. Bu devleti yaşatarak yüceltmek ve güçlendirmek Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez ve unutulmaz görevleri arasındadır.”

Bu anlamlı günde; Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ders verici sözlerini ve karşı tarafa seslenişini hatırlayarak; siz kahraman halkımıza da hatırlatarak kutluyoruz.

Genç Devletimizi sonsuza dek yaşatmak ve vermekte olduğumuz Varoluş ve Özgürlük Mücadelemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil, herşeyi ile yanımızda olan Anavatanımız Türkiye’ye şükranlarımızı içtenlikle duyurmak unutulmaz görevlerimiz arasındadır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Kuzey Kıbrıs için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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14/11/2021 15:09