Amcaoğlu: Konuşmamı yapıp, çantamı alıp gitmiyorum

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de '17. Saat' programına katılarak, Hal Yasası ve Enerji Üst Kurulu Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, Hal Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi AB Uyum Komitesi’nde önümüzdeki hafta 2 Kasım Çarşamba ve 4 Kasım Cuma günü madde madde görüşülmesine başlanacağını söyledi.

Amcaoğlu, “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeye başlanmadan önce 16 Kasım’dan önce Genel Kurul’dan geçirilerek yasallaşması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” dedi.

Amcaoğlu, Enerji Üst Kurul Yasasına El-Sen sahip çıkmazken, Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin yasayı desteklediğini ve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu söyledi.

El-Sen’in 10 Ekim’de Başbakanlığa gönderdiği yazıda Enerji Üst Kurulu Yasası’nın da geri çekilmesi olduğunu anımsatan Amcaoğlu, El-Sen’in uyarı yazısından bir gün sonra ise 11 Ekim’de Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin 151 üyesi ve bine yakın çalışanının Enerji Üst Kurulu Yasasını sonuna kadar desteklediğini dair bakanlığına yazı yazdığını ifade etti.

Amcaoğlu, “Yani düşünün Elektrik Müteahhitleri Birliği bu konuda yapılan çalışmayı takdir ediyorken, El-Sen bunu yapmıyor. Keşke tek gaileleri toplu iş sözleşmesi olmasaydı” diye konuştu.

Ülkede Cuma günü gerçekleşen Enerji Zirvesine Kıb-Tek’nin tek bir yetkilisinin dahi katılmamasını da eleştiren ve üzüntüsünü de dile getiren Amcaoğlu, “Enerjiyi, enerji güvenliğini konuşuyoruz, enerji arz güvenliğini konuşuyoruz ama bu ülkenin 9.5 Milyar TL bütçesi olan Elektrik Kurumu’ndan tek bir yetkili yok. Üzülerek seyrediyorum. Yani bu ülkeyi bir tek ben sevmiyorum. Öyle bir iddiam da yok. Bu ülkeyi herkes seviyorsa en az bizim sevdiğimiz kadar ben de diyorum ki gelin sorunları konuşuyoruz. Geleceği konuşuyoruz. Uzmanlar neler yapılması gerektiğini konuşuyor. Ben can kulağı ile dinliyorum. Konuşmamı yapıp, alıp çantamı gitmiyorum. Uzmanları dinliyorum. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı statüsünü tutarken yanlış bir adım atılmasın diye ilmek ilmek her şeyi dokumaya çalışırken en yetkili makamların oralarda olmaması, 9.5 Milyar TL bütçeyi yönetenlerin oralarda bulunmaması inanın benim kadar herkesi üzmüştür” dedi.

Amcaoğlu, Şubat ayının sonuna kadar Enerji Dairesi başta olmak kaydıyla Enerji Üst Kurulu’nu, Enerji verimlilik ve elektrikli araçlarla ilgili yasa tasarılarını hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bütçe görüşmelerinden hemen sonra Ocak ayının ikinci haftası Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu yasaları görüşülmeye başlanacak. Şubat ayında da söz konusu yasaların yasallaşması hedefliyoruz. Ondan sonraki adımları da atmaya devam edeceğiz” dedi. Olgun Amcaoğlu, Elektrik Kurumu’nun Fasıl 171 ile alakalı olan ilgili maddelerin de güncelleneceğini söyledi.

Bir soru üzerine Amcaoğlu, Meclis’te muhalefete yanıt vermek adına kürsüye çıkıp konuşmasının kesilmek istenmesine anlam veremediğini söyledi.

Amcaoğlu, “Hiçbir arkadaşıma lütfen beni dinleyin demek gibi bir durumda olmamayı yeğlerim. Çünkü kürsüye çıkıp konuşmasını yapan herkesi dikkatle bütün denetim günlerinde oturumu sabahtan sonuçlanana kadar takip ediyorum... Çok ciddi bir konuyu dile getiren Devrim Barçın’ın ardından devamında yapılması gerekenleri dile getirirken, üzerine basa basa 15 kez lütfen beni dinleyin diye rica ederken aynı şekilde bunu kesmeye çalışan arkadaşlarımın neden yaptığını anlamış değilim” dedi.

Meclis’te bazen hiç olmaması gerekenlerin televizyon ekranlarına yansıdığına değinen Bakan Amcaoğlu, “Hiç duyulmaması gerekenler oralarda söyleniyor. Ve ben üzülüyorum. Bizim vekalet verdiğimiz kişiler böyle mi konuşmalı diye vatandaş kendi aralarında söylüyorlardır. Tam da burada herkesin başını iki elinin arasına alıp o taşıdığı statüye dikkat eder vaziyette sorularını sorması, kürsüye çıkması taraftarı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Siz çıkıp kürsüden Meclis’teki diğer milletvekili arkadaşlarınıza hırsız diyemezsiniz. Böyle bir suçlama getiremezsiniz. Eğer bu konuda sıkıntı varsa sıkıntıyı aşmakla ilgili gerekli kurumları göreve çağırırsınız. Hiç kimseye itamda bulunamazsınız. Kaldı ki siz bu seviyeyi çektikten sonra o noktalara bundan sonra tartışmalar orada olacaksa da Meclis’in kapısının açılmasına gerek bile yoktur” dedi.

Olgun Amcaoğlu, “Ben kendi üzerime düşeni yaptığımı hissediyorum. Dilimin döndüğünce, adabımca birilerini ikaz ettiğime inanıyorum. Her ne kadar da üslubum olmasa bile bunun yapılan hareket karşısında yanlış olduğunu değil ama sert olduğunu kabul ediyorum” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu, Meclis çalışmalarında son bir iki yıldır yaşanan, seviyenin ve dozun bugüne kadar görmediği ve arzu etmediğini bir seviyede olduğunu da dile getirdi.

BRT

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26/10/2022 23:52