Amcaoğlu: Kuzey Kıbrıs’ta çok büyük bir organize sanayi bölgesi planlıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününün açılışında konuşma yaptı:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırımın bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini vurguladı ve KKTC halkının bu duyguyu çok iyi bildiğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler” temasıyla bu yıl 7’ncisi Çırağan Sarayı’nda yapılan İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününün açılışında bir konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu, geçtiğimiz yıl da katıldıkları İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde konuşulan her şeyin 2023 yılında gerçekleştiğine vurgu yaptı ve zirvenin, ilgili sektörler ve makro ölçekte planlama yapan karar vericiler için öneminin altını çizdi.

Bakan Amcaoğlu, İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırımın bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini vurguladı ve KKTC halkının bu duyguyu çok iyi bildiğini hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün uzun yıllar benzer baskı ve saldırılara maruz kaldığını anlattı.

Filistin halkı ile yüksek frekansta empati kurabileceğimizi dile getiren Bakan Amcaoğlu, “ayni soykırım bizde de denendi fakat Türkiye’nin zamanında verdiği tepkiler ve yardımları ile şu anda 17’nci Türk devleti olarak dimdik ayaktayız” dedi.

.Bakan Amcaoğlu, Gazze’deki katliamın mutlaka son bulacağını, Dünya’nın buna daha fazla sessiz kalmayacağını söyledi. Bakan Amcaoğlu, Gazze’de yaşananların Dünya’yı değiştireceğini de kaydetti.

Konuşmasında, Dünya ekonomisinin enflasyon ve talep daralması ile sınav verdiğinin altını çizen Bakan Amcaoğlu, bütün hükümetlerin işsizlik, ihracat ve yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında birçok icraat yaptığını söyledi.

KKTC’de de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatı, yüksek teknolojinin üretime katılması ve iyi yönetim ana başlıkları altında icraatlarımızı topladığımızı anlattı.

Bütün bunların yapabilmek için Kuzey Kıbrıs’ta çok büyük bir organize sanayi bölgesi planladıklarını ve bu bölgenin tamamen ihracat odaklı olacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, her alanda hukuki ve fiziki altyapıların nerdeyse tamamlandığını anlattı.

Kalkınmanın enerji ile mümkün olabileceğinin altını çizen Bakan Amcaoğlu, Türkiye ile KKTC arasında bir enterkonnekte sistemin olması için cok ciddi çaba harcadıklarını vurguladı.