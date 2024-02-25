Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde bisiklet sürerken kaza geçirmişti. Amcaoğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde tedavisinin ardından açıklamada bulundu.

11 yıldır bisikler sporu ile uğraşıtığını belirten Amcaoğlu, "İlk kez böyle bir kaza atlattım ve sağ köprücük kemiğini kırdım. Arayıp soran geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, "Olur böyle küçük kazalar deyip yola devam etmek lazım. Şükürler olsun…" dedi.