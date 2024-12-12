Amcaoğlu: Önce fizibilite raporu çıkacak sonra başvuru alınacak…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi üzerinden yaşanan tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı “Herkese eşit bir zemin sağlanacak. Kimseye bir kıstas sağlanmayacak” dedi.

Kıbrıs TV’de konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal medyada Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi üzerinden yapılan reklamların “Kendini bilmez” kişiler tarafından yapıldığını söyledi. Amcaoğlu bölge için daha fizibilite raporunun hazırlanamadığını, rapor sonrası başvuru alınacağını ekledi.

Sanayi bölgelerinde yerli ve Türkiye’den gelecek olan yatırımcılar arasında rekabet eşitsizliği yaşanmayacağının altını çizen Amcaoğlu, sanayi bölgelerinin geçmişteki yanlış kullanımına dikkat çekerek yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Amcaoğlu, göreve geldiğinde yaptığı incelemelerde, sanayi bölgelerinde yer alan 1768 sanayi arsasının yalnızca %22’sinin üretim amaçlı kullanıldığını tespit ettiğini belirtti.

Geri kalan alanların depo, güzellik salonu, spor salonu gibi üretim dışı amaçlarla kullanıldığını belirten Amcaoğlu, “Bu durumun sorumlusu siyasettir. Ancak bu tür uygulamaların sona ermesi için önemli adımlar attık” dedi. 2022 Aralık ayında yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Yasası kapsamında, yeni bir komisyonun kurulduğunu anlatan Amcaoğlu, bu komisyonun 8 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve bakanlık görevlilerinden oluştuğunu belirtti.

Olgun Amcaoğlu, komisyonun, sanayi arsalarının tahsisini açık ihale yöntemiyle ve şeffaf kriterler çerçevesinde yapacağını ekledi. Amcaoğlu, “Artık kimse siyasi bağlantılarıyla arsa tahsisi alamayacak. Kiralamalar, projelerle uyumlu ve ülkenin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak şekilde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyadaki reklamlar kendini bilmezlerin işi”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin 60 milyon dolarlık bir bütçeyle tamamlandığını anlattı. Sanayi bölgesinde daha inşaatın başlamadığına dikkat çeken Amcaoğlu “Kendini bilmez birileri kendilerine göre projeler gerçekleştirdi sosyal medya üzerinden ‘Gelin Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nde siteler kurulacak kiralamalar için bize başvurun’ diyor. Ama daha inşaat başlamadı.

Bakın inşaat başladıktan sonra Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Belediyeler Birliği yetkilileri, Sanayi Bakanlığı ile Türkiye’den gelecek olan 2 uzman ile birlikte ihtiyaç olan sektörlerin fizibilite raporu çıkarılacak. Ve diyecekler ki Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesin’deki ihtiyaç olan sektörler bunlardır. Bunlar için bizlere başvurularınızı yapın. Ondan sonra bu protokolle neyse ortaya konmak isteyen hayata geçirilsin” dedi.

“Koşullar eşit, ayrıcalık yok”

Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek olan yatırımcılara özel ayrıcalık tanındığı iddialarını da reddederek, Türkiye’den gelecek olan yatırımcıya özel bir kıstas sağlanmayacağının altını çizdi. Amcaoğlu, yerli sanayicilerin bu alanlara yatırım yapabilmesi için eşit fırsatlar sunulduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım yapacak herkes aynı yasal düzenlemelere tabi olacak. Türkiye’den gelecek yatırımcılar da burada şirket kurarak faaliyet gösterecek” dedi. Sanayicilerin rekabet edebilirliği konusunda da Bakan Amcaoğlu, yerel üreticilere yönelik mevcut teşviklerin yeterli olmadığını söyledi.