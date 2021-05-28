Amcaoğlu, Öncen’in Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Cavidan Öncen’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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28/05/2021

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Amcaoğlu, Öncen’in Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Cavidan Öncen’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajda “Eğitim camiamızın değerli isimlerinden, Beden Eğitim Öğretmenimiz Cavidan Öncen’i genç yaşta zamansız kaybettiğimizi derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.

Amcaoğlu Cavidan Öncen’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm eğitim camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

28/05/2021 12:45
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TAGS: Olgun Amcaoğlu, Cavidan Öncen
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