Amcaoğlu: Online eğitim konusunda özel okullar arasında ayrıcalık yapılmadı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün alacağı karara göre eğitimin “online veya yüz yüze” ama mutlaka pazartesi başlayacağını vurguladı.

Amcaoğlu, Cobid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü Alsancak ve Lapta’da eğitimin nasıl olacağına da üst komitenin karar vereceğini kaydetti.

Vatandaşların “Üst komite pazartesine kadar karar almazsa ne olacak?” şeklindeki sorularına karşılık Amcaoğlu, böyle bir şeye ihtimal vermediğini, gerekli kararın açıklanacağını düşündüğünü söyledi. Son zamanlarda birçok alışık olmadığımız olay yaşadığımıza dikkat çeken Amcaoğlu, üst kurulun pazartesine kadar bir karar vermeyip kendilerini zorda bırakacağına inanmadığını kaydetti.

Okulların bir hafta daha kapalı kalmasına karara verilmesinden sonra özel okullardaki online eğitimin de durdurulmasıyla ilgili bazı okullara ayrıcalık tanındığı yönündeki izleyici iddialarını da yanıtlayan Amcaoğlu, online konusunda özel okullar arasında da ayrıcalık yapılmadığını, tüm okullara kararın tebliğ edildiğini kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Eğitim pazartesi mutlaka başlayacak”

Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün alacağı karara göre eğitimin ‘online veya yüz yüze’ pazartesi mutlaka başlayacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, eğitimin pazartesi günü yüz yüze başlayacak şekilde hazırlıkların yapıldığına dikkat çekti. Amcaoğlu, birinci dönem sınavları ve kolej sınavlarının yapılacağını belirterek, akademik takvime uygun olarak çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşların “Üst komite pazartesine kadar karar almazsa ne olacak?” şeklindeki sorularına karşılık Amcaoğlu, böyle bir şeye ihtimal vermediğini, gerekli kararın açıklanacağını düşündüğünü söyledi. Son zamanlarda birçok alışık olmadığımız olay yaşadığımıza dikkat çeken Amcaoğlu, üst kurulun pazartesine kadar bir karar vermeyip kendilerini zorda bırakacağına inanmadığını kaydetti.

İzleyicilerin, “Kararları uygulanmadı diye üst kurul küstü” diye mesajlar yazması üzerine Amcaoğlu, üst kurulun küsme lüksü olmadığını, yasal olarak da bunun mümkün olmadığını kaydetti.

“Vaka görülen yerlerde eğitme komite karar verecek”

Olgun Amcaoğlu, vaka görülen Lapta- Alsancak bölgesinde ise eğitimin nasıl olacağına Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karar vereceğine işaret ederek, Lapta ve Alsancak’taki okulların, üst komite kararlarına göre açılacağını kaydetti.

“Akademik takvimin özel ve kamuyla birlikte yürütülmesini istedik”

Özel okullardaki eğitimin yasaklandığına ilişkin eleştirileri yanıtlayan Amcaoğlu, akademik takvimin özel ve kamuyla ilgili birlikte yürütülmesini istediklerini ancak kamuda uzaktan eğitime başlanılamaması nedeniyle özel okulların da eğitime pazartesi başlanmasının istendiğine dikkat çekti.

“Online eğitim konusunda özel okullar arasında ayrıcalık yapılmadı”

Okulların açılması bir hafta uzatıldığı süre içinde özel okullarda online eğitimin yasaklanmadığını, tüm okullarda online eğitimin durdurulduğu ve pazartesi eğitime başlanacağının sözlü ve yazılı olarak tebliğ edildiğini anlatan Amcaoğlu, “Özel okul yetkilileri ile görüştük. Özel okullarda ‘Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’nin olmadığını ve bakanlıkla iletişim sıkıntısı olduğunu öğrendik. Akademik takvim ve müfredat bellidir. Herkes bu kurala uymalıdır. Yasaklayıcı değiliz” dedi. İzleyicilerden gelen “bazı özel okullara ayrıcalık yapıldı, onlar online eğitime devam etti” yönündeki iddialara yanıt veren Amcaoğlu, online konusunda özel okullar arasında da ayrıcalık yapılmadığını, tüm okullara kararın tebliğ edildiğini kaydetti.

“Öğretmenler sorun yarattı diye bir durum yok”

İlköğretimde bazı okullarda online eğitim konusunda sıkıntılar olmasına rağmen, genelde online eğitime hazır olduklarını ifade eden Amcaoğlu, “Öğretmenler sorun yarattı diye bir durum yok. 271 okul, 6 bin öğretmen ve 50 bin üzerinde öğrenci var. Kurallara uyulmasaydı yüz yüze ve seyreltilmiş eğitim olmazdı. Öğretmenler, olağanüstü çaba gösterdi” dedi.

Süreç içinde 17 öğretmen 42 öğrencinin koronavirüs olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Vakaların kaynakları okul değildi. Kamu okullarında hijyen önlemleri alındı” diye konuştu.

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22/01/2021 19:56