Amcaoğlu: Özel, devlet veya üniversite fark etmeksizin eğitime bir gün ara verilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak seçimlerden dolayı idari bir karar alındığını ifade ederek, özel, devlet veya üniversiteler fark etmeksizin tüm okullarda eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet Artı programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimlerinden dolayı okullardaki eğitime ara verilmesi konusunda açıklamada bulunarak, seçim sonuçlarından sonra eğitime bir gün ara verileceğini söyledi.

Bu konuda idari bir karar olduğunu ifade eden Amcaoğlu, üniversiteler, özel ve devlet okulları fark etmeksizin tüm okullarda 24 Ocak Pazartesi gününün idari tatil ilan edildiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, okulların ertesi gün açılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanıp bir sonraki gün okulların açılacağını söyledi.

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21/01/2022 10:29