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Amcaoğlu: Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak

Bakan Amcaoğlu, okullardaki bulaşın bugüne kadar yüzde biri geçmediğini ifade etti.

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04/01/2022

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Amcaoğlu: Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı programda yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaptı.

Amcaoğlu, Perşembe gününden itibaren okullardaki tüm taramaların okullarda yapılacağını açıkladı.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “testler okullarda yapılacak.Merkezlerde değil, sağlık ocaklarında değil. İmkanı olmayan vatandaşlarımızın, çocuklarımızı yollara dökerek değil” dedi.

Okulların en fazla bulaş olan yer olduğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirten Bakan Amcaoğlu, okullardaki bulaşın bugüne kadar yüzde biri geçmediğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, okulların kapanmaması için öğretmenler ve sağlık çalışanları ile canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, “Okullarda alınan tedbirlerin üçte birini dışarda almış olsaydık bugün bu vakaları görmezdik.Ama iş okullara gelince, 55 bin öğrenciyi, 6 bin öğretmeni, toplamda 160 bin kişiyi eve gönderince sorunlar çözülecekmiş gibi.Deve kuşu politikası ile bu sorunlarımızın aşılacağı sanılıyor ama çok büyük bir yanılgı.Okulların kapanması halinde tüm sektörlerde kapanmak zorunda kalacak” diye konuştu.

BRT

04/01/2022 14:02
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TAGS: Amcaoğlu, okul, tarama, koronavirüs,
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