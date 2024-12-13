Amcaoğlu: Reel sektör çalışanı, işletme sayısı ve asgari ücrette artış var

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 419 milyon 967 bin TL’lik 2025 bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, reel sektör çalışanı, işletme sayısı ve asgari ücrette yaşanan artışı rakamlarla açıkladı.

Muhalefet vekilleri tarafından yapılan eleştirileri hatırlatan Bakan Amcaoğlu, 2024’te sıkıntıların olduğunun doğru olduğunu söyledi.

"Pandemide 88 bine düşen reel sektör çalışanı bugün 156 bine çıktı"

Geçmişin ve bugünün rakamlarını karşılaştıran Amcaoğlu, pandemi öncesi 102 bin olan reel sektör çalışanının pandemide 88 bine düştüğünü bugün ise 156 bine çıktığını söyledi. Amcaoğlu, 20 bin 548 olan işletme sayısının ise bugün 22 bin 15'e yükseldiğine dikkat çekti.

Ocak 2022'de asgari ücretin 7 bin TL olduğunu dile getiren Amcaoğlu, bugün ise 40 bin 436 TL’ye yükseldiğini söyleyerek, asgari ücretteki artışın da yüzde 480 olduğuna dikkat çekti.

Amcaoğlu, asgari ücretin Ocak 2022 yılında dolar bazında 514 dolar olduğunu bugün ise asgari ücretin bin 184 dolara tekabül ettiğini yani yüzde yüz 30 arttığını kaydetti.

2023 yılında 2.8 milyar dolar ithalatın bugün 3.4 milyara çıktığına dikkat çeken Amcaoğlu, ithalatta da yaklaşık yüzde 15 artış olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Kuzey’den Güney’e geçişleri de dikkate alan Amcaoğlu, Güney’de başta kırmızı et olmak kaydıyla hijyen malzemelerinin de ucuz olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

"Ebetteki ekonomik sıkıntılar dünyada olduğu gibi ülkede de yaşanıyor" diyen Amcaoğlu, kara sınır kapılarında geçen yıl 3.1 milyon Güney Kıbrıs Rum vatandaşının geçişinin olduğunu, bu yıl ise geçişlerde yüzde 5.5’lik bir daralama olduğunu söyledi.

"Elektronik etiket kriterlerini yakında yayımlayacağız"

Amcaoğlu, ilgili paydaşlarla görüşmelerin tamamlandığını ve elektronik etiket kriterlerinin yakında yayınlayacaklarını dile getirerek etiketlere istenildiği kadar bilgi yüklenebileceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın 2022 Aralık ayında Meclis’ten geçtiğini hatırlatan Amcaoğlu, yasa çerçevesinde imzalanan altı maddelik protokole değindi.

Amcaoğlu, kiralama usulleriyle ilgili maddeyi okuyarak, bakanın değil komisyonun kiralama yapabilme yetkisine sahip olduğunu kaydetti. Yasanın kiralamalarla ilgili yolunun çok net olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Kriterlere, ihtiyaç analiz raporuna göre sektörler bazında kiralama yapılacak” diye konuştu.

Amcaoğlu, ihtiyaç fazlası üretime yatırım yapmanın üreticiyi sıkıntı sokmak anlamına geldiğini belirtti.

Muhalefet vekillerinin yerinden sorduğu sorulara da yanıt veren Bakan Amcaoğlu, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin farkını açıkladı.

Amcaoğlu, organize sanayi bölgelerinde mülkiyetin devlette olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra bakanlığa bağlı kurumların bütçelerine geçildi.