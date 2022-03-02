Amcaoğlu: Şahsi fikrim Gönyeli Belediyesi’nin devamı yönünde…

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Belediyeler Reformunu kapsamında Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Belediyesi’ne bağlanması konunda görüşünü açıkladı “Gönyeli’nin mevcut yapısının korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Katıldığı bir TV programında konuşan Amcaoğlu Gönyeli’nin nüfus yapısı ve ekonomik yaşamına bakıldığında mevcut belediye başkanı Ahmet Benli ile aynı görüşte olduğunu ifade etti.

Görüşünün kendisinin de Gönyelili olmasından ötürü yanlış algılanmaması gerektiğinin altını çizen Amcaoğlu şöyle konuştu:

Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Belediyesi’ne bağlanacağı konusunda net bir şey yok. Gönyeli’nin mevcut nüfus yapısı ve ekonomik yaşamı hasebiyle herhangi bir belediyeye bağlanmaması mevcut kimliğinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Gönyeli’nin mevcut yapısının korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Belediyesinin mevcut durumunu analiz ettiğinizde belediyenin korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda benim sayın Ahmet Benli’den farklı bir düşüncem yok.

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02/03/2022 19:24