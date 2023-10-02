Amcaoğlu: Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarıp vermiyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’nin Meclis Yayını 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı...

Global ekonomik krizin sonuçlarının KKTC’ye de yansıdığına işaret eden Amcaoğlu, Global fiyatların bilinmesine rağmen, akaryakıt üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, “ Akaryakıt zammı yapmamak için elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaktayız” dedi.

Güney Kıbrıs’ta 95 Oktan Benzinin 44 TL, Türkiye’de 37 TL, KKTC’de ise 32 TL olduğuna işaret eden Amcaoğlu, “ Daha ucuz akaryakıt, daha çok üretim için uğraşıyoruz. Güney Kıbrıs’tan yüzde 57 daha ucuz bir fiyat ortada” diye konuştu.

Amcaoğlu, “ Petrol ülkeleri, Brent Petrol’da varil başına 100 Dolar fiyat hedefi koydu. Sanki ülkede petrol kuyusu var da biz çıkarıp vermiyoruz. Ülkede her şey bitti, her şey çok kötü diye siyaset olmaz. Ülkede sadece negatif bir hava yaratmak kimseye fayda sağlamaz. Pozitif anlamda, olabilecekleri de ortaya koymak gerekir” şeklinde konuştu.

Enerji Dairesi’nin kurulması için meclis komitesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Amcaoğlu, “ Sadece şikayeti, bırakalım. Hep birlikte, dünya gerçeklerine uygun işler yapalım.” Dedi.

2024 Yılı’nın global kriz nedeniyle zor geçmesinin beklendiğini ifade eden Amcaoğlu, Covid süreci kadar kötü bir dönem beklemediğini ifade etti.