Amcaoğlu, Şehit Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Akçay - Güzelyurt yolundaki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, “kahraman şehidimize şahsım ve bakanlık mensuplarım adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye’ye başsağlığı ve sabır dilerim.” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yaralı askerlere acil şifalar diledi, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için duacı olduklarını belirtti.