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Amcaoğlu: Sevgili Birkan’ın hedefe ulaştığı haberi bizi duygulandırdı

Amcaoğlu, Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun’u kutladı. 

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30/12/2021

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Amcaoğlu: Sevgili Birkan’ın hedefe ulaştığı haberi bizi duygulandırdı

Milli Eğitim  ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran Birkan Uzun’u kutladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzun’a, kendisini ziyareti sırasında, bu tırmanışında zirveye taşıması için KKTC bayrağını veren Bakan Amcaoğlu, “Sevgili Birkan’ın hedefe ulaştığı ve bayrağımızı dalgalandırdığı haberleri beni çok duygulandırdı, tebrik ediyorum, başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.
Birkan Uzun’un, 2016 yılında 7 kıtanın en yüksek 7 noktasına tırmanmak için "7 Zirve" projesine başladığını anlatan Bakan Amcaoğlu, “Birkan kardeşimiz şu ana kadar beş kıtada beş zirveye tırmandı. 2022'de Endonezya'da Carstensz Piramidi'ne ve son olarak 2023'te Everest'e gitmeyi planlamaktadır. Elimizden gelen desteği vermek görevimizdir” dedi. 

30/12/2021 14:24
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TAGS: birkan uzun, amcaoğlu, hedef, dağcı,
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