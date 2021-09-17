Amcaoğlu: Süreçten memnun olmayan tek örgüt KTOEÖS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk oldu, yüz yüze başlayan yeni eğitim yılını değerlendirdi.

Amcaoğlu, KKTC’de yüz yüze eğitime geçilmesiyle, hem iktisadi hem de çağdaş, sürdürülebilir ve kaliteli eğitimin kapılarının yeniden açıldığını belirtti.

Yüzyüze eğitimin planlanma sürecini değerlendiren Amcaoğlu, haritayı MEB’in belirlediğini ancak eğitim sendikaları, sağlıkta örgütlü bazı sendikalar, Sağlık Bakanlığı dahil çok sayıda kişiyle görüşerek Bulaş-Temas Protokolü’nü oluşturduklarını anlattı.

Amcaoğlu, KTÖS ile görüştüklerini ve bu doğrultuda 18 okulda fazla öğrenci olması nedeniyle seyreltilmiş eğitime gittiklerini ifade ederek, öğrencilere bunun telafisinin de verileceğini belirtti.

Muhalefet partileri dahil tüm kesimlerin eğitimin en son kapanması gereken sektör olduğunun bilincinde olduklarını söyleyen Bakan Amcaoğlu, süreçten memnun olmayan tek örgütün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olduğunu dile getirdi.

Amcaoğlu, her konuda sendika ile diyalog halinde olduklarını, ancak sendikanın negatif bir algı yaratarak okulların kapatılmasından yana tutum sergilediğini vurguladı.

12 yaş üzeri çocukların aşılanması için çalışmaların sürdüğünü ve 15 bin Pfizer/Biontech aşısının daha bu kapsamda ülkeye geldiğini anlatan Bakan Amcaoğlu, aşının önemini ifade etmek için çok sayıda girişim yaptıklarını söyledi.

Okullarda bulaş durumunda neler yapılacağıyla ilgili kurullara eğitim de verileceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, hükümetin tüm ihtimallerle mücadele etmeye hazır olduğuna işaret etti.

Seyreltilmiş eğitime geçilen okullarda bu uygulamanın Şubat’a kadar sürmesinin hedeflendiğini de anlatan Bakan, Ekim sonu Ocak başı arasındaki süreçte 4’üncü dalganın beklendiğini, o dalganın ardından yetkili kurullarla değerlendirme yaparak atılacak adımların belirleneceğini belirtti.

Üniversitelerde de gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Amcaoğlu, yurtların dolmak üzere olduğunu, ülkede yeni normal düzene uyum sağlandığını söyledi.

Öğretmenlerin yüzde 96’sının, çalışanların ise neredeyse tümünün aşılandığını ifade eden Amcaoğlu, ilk ve orta öğretim ile yükseköğrenimde de aşılanmanın sürdüğünü belirtti.

Bu yıl, geçen yıldan çok daha fazla öğrencinin KKTC’ye geleceğini anlatan Amcaoğlu, denetimler ve takiplerle 21 üniversitenin kalitesinin arttığını, 85 bin öğrencinin en kaliteli eğitimi almasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Gelen öğrencilere 40 bin AstraZeneca, 150 bin de Sinovac aşısı yapılması için hazırlık yaptıklarını, Covid-19 nedeniyle sıkıntı olabileceğini, ancak bulaşın başa çıkılabilecek bir noktada olması için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, bütün okullarda hem online hem de hibrit eğitim verebilecek şekilde de tüm hazırlıkların tamamlandığını da sözlerine ekledi.

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17/09/2021 11:40