Amcaoğlu: Sürücüye gerekli cezai işlemi uygulamıştır

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yediği çekirdeği arabadan dışarıya atan sürücüye cezai işlem uygulandığını belirtti. Amcaoğlu, Bu tür durumlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini vurgulandı.

Amcaoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Bugün, gün boyu kamuoyunun gündeminde olan yola çekirdek kabukları atan sürücüyle ilgili, zabıta birimimiz Gönyeli Polis Karakolu iş birliğiyle sürücüyü tespit ederek gerekli cezai işlemi uygulamıştır. Bu tür durumlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Çevre ve yol temizliği bizim sorumluluğumuz olduğu kadar, vatandaşlarımızın da bu temizliği koruması gerekmektedir."