Amcaoğlu: Tehlike şu an için geçti

Başbakanlık kriz masası Suriye kaynaklı petrol sızıntısının takibini Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesine devretti.

Başbakan Müsteşarı kriz yönetimi başkanı Hüseyin Amcaoğlu yönetiminde bugün Turizm ve Çevre Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından Müsteşar Amcaoğlu Haber Kıbrıs’a açıklamada bulundu.

Amcaoğlunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Petrol sızıntısı KKTC'den Uzaklaştı ve İskendurna doğru ilerledi.

Sızıntı tuzlu suyla birlikte deniz dibine çöktü ve bir kısmı ise buharlaştı.

Tehlike şu an için geçtiği için Kriz yönetimini Çevre Bakanlığına devir esiyoruz.

Toplantıda oluşabilecek bir çevre felaketiyle ilgili eylem planlarının hazırlanması üzerinde konsensüs sağlandı.

Türkiye'nin yaptığı yardımlar yanında Avrupa Birliğinden de destek alınması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

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06/09/2021 14:17