Amcaoğlu: Trafik güvenliğini sağladık…

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu Cumhuriyet Parkı ulaşım yolundaki banket düzenlemesinin bitirildiğini ve asfalt dökümü ile trafik güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, “Kentimizin her noktasına hizmet götürmeye ve hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

Hepimizin sık kullandığı alanlarda, ciddi rahatsızlık yaratan görüntüleri ortadan kaldırmak ve trafik güvenliğini artırmak adına adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu bölgelerden biri de Cumhuriyet Parkı ulaşım yoluydu. Hem banket düzenlemelerini bitirdik, hem de asfalt dökümü ile trafik güvenliğini sağladık. Kentimizin her noktasına hizmet götürmeye ve hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bir kez daha belediye personelimize teşekkür ediyorum.