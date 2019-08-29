Amcaoğlu Turkcell heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turkcell’den bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre kabulde konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yatırıma ihtiyacı olan bir ülkenin Maliye Bakanı olarak, çağın gereklerini yerine getirmek ve sunmak zorunda olduğunun bilinciyle çalıştıklarını belirtti.

Gerek Kıbrıslı Türk, gerek Türkiye, gerekse uluslararası kuruluşların adada yatırım yapma heveslerinin kendilerini de yüreklendirdiğine dikkati çeken Amcaoğlu, KKTC’ye yapılacak her katkının ülkenin ve ülke insanının geleceği adına önemli ivmeler sağlayacağını söyledi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akça, Türkiye’nin uluslararası yatırımlar yapan önemli bir şirketi olduklarını, KKTC’de de çok değerli yatırımları bulunduğunu kaydetti ve kurumun çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

KKTC ve Kıbrıs Türk halkını önemsediklerini söyleyen Akça, bu amaç doğrultusunda birçok ilki de Kıbrıs Türk halkı ile buluşturduklarını kaydetti.

Akça, “Biz kardeşiz. Aynı topraklarda, aynı milletten, dinden, aynı tarihten süzülen bir geçmişimiz var. Dolayısıyla bu tarihi geçmişi Kıbrıs’ta yapacağımız yeni yatırımlarla iki tarafa da hizmet verecek hale getirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkına hizmet için her zaman yanınızdayız” dedi.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.