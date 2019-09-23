Amcaoğlu: Ülke yönetmek, yenilikçi ve toplumun dinamiklerini doğru anlamayı gerektirir

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Kazak’ı kabul ederek, görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ve Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede istenilen çağdaş noktaya ulaşabilmek için önce, altyapı, bilişim ve inovasyonu getirmenin projelerini üretmek gerektiğini aksi halde gelecekten bahsetme şansının pek mümkün olmayacağını söyledi.

Bu bakımdan tüm paydaşlarla, halkın faydasına çareler üretmek ve teknolojiyi yakalamak gerektiğine dikkati çeken Amcaoğlu, “Hükümet ‘yasakçı’ bir zihniyetle değil, denetleyici, gözetleyici ve vatandaşının hakkını koruyucu projeleri sağlamak durumunda. Aksi tutum devlet adamlığına yakışmaz. Ülke yönetmek, çağın gereklerini bilmek, yenilikçi ve toplumun dinamiklerini doğru anlamayı gerektirir” diye konuştu.



KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de kabulde yaptığı konuşmasında, KKTC Telsim olarak misyonlarının, ülkenin ve ülke insanının faydasına olacak yatırımlarla adada kalıcı izler bırakmak olduğunu söyledi.

Dijital dönüşümde öncü olmayı hedef edindiklerini söyleyen Alper, “Adaya hem dijital dönüşümü, hem de inovasyonu getirelim. Bunu yaparken de insanımızın hayatlarını kolaylaştıralım. İnşallah önümüzdeki dönemde hep beraber, geniş bant sabitte fiber alt yapıları hayata geçiririz. 4 veya 5G teknoloji bağımsız frekans ihalesi ile de mobil geniş bandı getiririz ve iz bırakırız” diye konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun deneyim ve tecrübelerinin kendilerini de motive ettiğini belirten Alper, KKTC’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini, ana stratejilerinin de adanın geleceğine en fazla katkı sağlayan operatör olmak olduğunu belirtti.

23/09/2019 12:11