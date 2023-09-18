Amcaoğlu: Ya yatırım yapılacak ya da elektrik kesintileri devam edecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, gerekli yatırımın yapılmaması durumda “Kışın elektriksiz kalabiliriz” dedi.

BRT’de yayınlanan “Manşet+” programında konuşan Amcaoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nde 60 megavatlık santralin devre dışı olduğunu hatırlattı, “4 tane 17.5’lik makine tam anlamıyla üretim yapamıyor. 2 tane 17.5’lik makinenin hiç çalışmıyor.” dedi.

Söz konusu santralin ve makinelerin tam verimde çalışması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Amcaoğlu “Türkiye’den 170 megavatlık bir enerji santralinin buraya aktarılması gündemde” ifadelerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu’nun konuşması şöyle: Teknecik Elektrik Santrali’nde geciken bakımlar vardı. Hep dikkat ettim bir şey var. Bir sözleşme var özel şirket tarafından yapılacağı ifade edilen üretim var. O üretim eksiksiz yapılıyor onu bir kenara koyalım. Sözleşmenin şartları bundan önceki 20 yılda olduğu gibi eksiksiz yerine geliyor. 148 megavatlık kuruluştan 100 megavatlık enerji alınıyor.

“60 MW’lık bir termik santralin arızalı”

Şuan Teknecik’te 60 MW’lık bir termik santralin arızalı olduğu tam üretim yapmadığı 4 tane 17.5’lik makinenin tam anlamıyla üretim yapamadığı 2 tane 17.5’lik makinenin hiç çalışmadığı çok net şekilde ortada.

Bunları alt alta koyarsanız ne kadar büyük bir enerji üretim arzındaki sıkıntı net olarak görülür.

Şuan 60’lık termik santralde bakımlar tamamlanıyor sıkıntı gideriliyor. 4 tane bakımları yapılmadığı için verimsiz olan 17.5’lik makinelerin de bakımları yapılıyor. 2 tane çalışmayan 17.5’lik makinenin tamirleri tamamlanıyor.

Bunlar tamamlanırsa ve bizim işte aylık 390 megavat gibi bir değere ulaştığımızda ihtiyacımızı karşılayabilecek üretim olabilir mi? Sorusuna karşı cevap evet olacak ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü çok net şekilde İskele ve Esentepe bölgesindeki ihtiyaçlar ortada. Sürekli bir yapılaşma var. Nüfus artışı var.

“170 megavatlık bir enerji santralinin buraya aktarılması gündemde”

Amcaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Tam da bunları göz önüne alarak biz Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile Başbakan Ünal Üstel’in de bilgisi dahilinde bakanlığımız olarak destek taleplerimiz var. 170 megavatlık bir enerji santralinin buraya aktarılması gündemde doğalgaz ve yakıtla üretim yapabilecek. Şimdiki enerji bakanımız Alparslan Bayraktar’ın da iradesi var.

Kısa vadede sorunlar bu şekilde yatırımlarla çözülebilecekken uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektriğin gelmesi ile bu sorun çözülecek.”