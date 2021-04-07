Amcaoğlu: Yaş gruplarına göre aşılama kademe kademe yapılarak okullar açılacak

EĞİTİM BAKANI AMCAOĞLU AKADEMİK TAKVİM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMAK ÜZERE OLDUĞUNU AÇIKLADI

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07/04/2021
TAK

“12. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDİYOR”

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Amcaoğlu: Yaş gruplarına göre aşılama kademe kademe yapılarak okullar açılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarla ilgili akademik takvim çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Amcaoğlu ayrıca, 12. sınıfların yüz yüze eğitimine devam ettiğini de belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, aşıların gelmesiyle eğitimcilerin programlanarak aşılanacağını ve diğer sınıfların da kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağını kaydetti.

Bu yılın akademik takvim çalışmasının tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, yetkili sendikalarla görüşmelerini tamamladıktan sonra yapılması planlanan sınavların tarihlerinin açıklanacağını belirtti.

07/04/2021 10:57
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TAGS: eğitim, sınıf, aşı, kktc
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