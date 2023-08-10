Amcaoğlu: “Kablo ile elektrikte, fizibilite çalışması bir yılda tamamlanacak ve inşa sürecine geçilecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den ülkeye getirilecek kabloyla elektrik konusunda başlatılan fizibilite çalışmasının bir yılın sonunda tamamlanmasıyla dört yıl sürecek inşa sürecinin başlayacağını ve enterkonnekteye geçişin sağlanacağını kaydetti.

Bu süreçlerde tüm paydaşların görüşlerini alacaklarını ifade eden Amcaoğlu, Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu Yasası’nın komite aşamasının tamamlanarak, ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına yetişeceğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de “Manşet+” programına katıldı ve enerji çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “Kamu İhale Yasası” ve “AKSA ile yapılan sözleşmeye” yönelik mahkemeye başvurmasına ilişkin “Götürün ama devamında ne yapacaksınız onu da söyleyin” ifadesini kullanan Amcaoğlu, “Dörtlü hükümet döneminde altyapı ve üretime yönelik hiçbir yatırım yapmadınız” eleştirisinde bulundu.

Amcaoğlu, “Yatırım yok çünkü ülkenin ‘Strateji Eylem Planı’ yok. Strateji Eylem Planı olmazsa ve her gelen siyaset adamı kendi penceresinden, kendi vizyonundan konuları değerlendirmeye kalkarsa birbirimizin etinden et kopararak, bir diğerimizin yaptığını mahkemeye götürerek onu sürklase ederek, bu ülkenin geleceğini çalarak bugünlere kadar geldik” dedi.

Ülkenin ihtiyacı olan kaliteli ve temiz enerjiye kavuşması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Birbirimizi suçlayarak, birbirimizin yaptığını mahkemeye götürerek muhalefet edeceğimizi zannediyorsak, bunu yaparak nereye gelebileceğimizi gördük ve artık bundan vazgeçelim derim” ifadelerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu, kabloyla elektrik konusunda başlatılan fizibilite çalışmasının bir yılın sonunda tamamlanmasıyla dört yıl sürecek olan inşa sürecinin başlayacağını ve en sonunda enterkonnekteye geçişin sağlanacağını söyledi.

Bu süreçlerde konunun tüm paydaşlarının görüşlerini alacaklarını ifade eden Amcaoğlu, Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu Yasası’nın komite aşamasının tamamlanarak ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına yetişeceğini vurguladı.

“Sarayönü’nde Dikilitaş'ın etrafında dönerek bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayamayacağınızı artık anlamanız gerekir” şeklinde konuşan Amcaoğlu, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamaları kısıtlı zamana rağmen gerçekleştirdiklerini ve hayata geçmesi için gereken adımlarI atmaya başladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, muhalefetin sürece ilişkin mahkeme başvurularını davranış bakımından değil yaratacağı sonuçları açısından eleştirdiğinin altını çizerek, “Sırf ideolojinize ters düştü diye, mahkeme ettik diyebilmek için, insanımızın yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşatmak için bir adım atıyorsanız, evet, ben buna karşıyım” dedi.