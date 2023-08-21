Amcaoğlu: Ylmazköy’ün böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı

ads ads ads ads
21/08/2023

ads
Amcaoğlu: Ylmazköy’ün böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenlediği “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” Pazar günü Yılmazköy’de Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Yılmazköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen muhteşem gösterilerle Yılmazköy halkı kültür ve sanat coşkusunu yaşadı.

Alayköy Kültür Sanat Derneği ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği Yılmazköy halkına gösterilerini sunarken etkinliğe Türkiye’den Bolu Belediyesi Halk Dansları Ekibi de misafir katılımcı olarak katkı koydu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Yılmazköy Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için oyun gösterisi, zıpzıp ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

Amcaoğlu: “Bu tür etkinlikleri artıracağız”

Gecede konuşma yapan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yılmazköy’ün ilk kez böyle bir etkinlikle kültür ve sanatla buluştuğunu ve geleneksel olarak düzenlenecek benzer etkinlikler için çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkürlerini de iletti

21/08/2023 17:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Amcaoğlu: Ylmazköy’ün böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.