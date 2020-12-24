Amcaoğlu: Yükseköğrenimde yüz yüze eğitime geçilebilir

Sağlık Bakanlığı’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile COVİD 19 risk değerlendirme toplantısında alınan kararları açıkladı

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’yle yapılan COVİD 19 risk değerlendirme toplantısında okullarda alınan tedbirlerle eğitimin devamının uygun bulunduğunu söyledi.

Amcaoğlu, açıklamasında toplantıda alınan karar ve tespitlere de yer verdi.

Buna göre, bazı okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde bulaşın önüne geçildi. Sağlık nedeni ile risk altında olabilecek öğretmen ve öğrenciler belirlendi. Seyreltilmiş eğitimle bulaş riski azaltıldı.

İlköğretim çağındaki çocukların yüksek riskli yaş gurubunda yer almaması, eğitime ara verilmesi durumunda bahse konu çağdaki çocukların yüksek riskli gurupta yer alan büyükanne ve dedelerle daha çok temas etmek durumunda kalabileceği de dikkate alınarak, öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kanaatine varıldı.

Okul öncesi yaş gurubunda ise seyreltilmiş eğitim yapılabilecek.

Şubat sonrası yüz yüze eğitim

Bakan Amcaoğlu, 2021 Şubat itibarıyla yükseköğrenimde ikinci dönemin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğinin oluştuğu, konunun daha sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce ele alınacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile COVİD 19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirme yapacağını da belirtti.

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24/12/2020 13:30