Amcaoğlu: Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz

Haber Kıbrıs- Özel

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de önemli açıklamalarda bulundu. Olgun Amcaoğlu, ilkokul ve liselerde sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını, uluslararası sınavlar da dâhil olmak üzere kolej sınavlarının yapılacağını söyledi. Amcaoğlu okullardaki bir haftalık ders tekrarından sonra sınavların yapılacağını belirterek, yarın yükseköğrenimle ilgili başbakan ve üniversite rektörlerinin katılacağı bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Kolej sınavları şimdilik ertelenmeyecek

Olgun Amcaoğlu, şu an için kolej ve diğer sınavların ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Amcaoğlu, eğer erteleme olacaksa kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

Yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz

Okullarda PCR testleri yapılması için planlama yapıldığını anlatan Amcaoğlu, “Sağlık ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çalışmalar sürüyor. Seyreltilmiş eğitim devam ediyor eğer önlemler alınmasaydı uzaktan eğitim yapılacaktı. Öğretmenler de büyük gayret gösteriyor. Eğitimin kalitesini artırmak için tam zamanlı ve yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz” dedi.

Yükseköğrenimde yarın toplantı yapılacak

Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında üniversite rektörleriyle yarın toplantı yapılacağına dikkat çeken Amcaoğlu, “ Şubat ayından itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışma yapılıyor. Yıllardır devlet tarafından desteklenen yüksek eğitimin eski günlerine dönmesini istiyoruz. Yapılan teşviklerin amacına ulaşmasını ve ekonominin çarklarının dönmesini stiyoruz” ifadelerini kullandı.

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05/01/2021 10:21