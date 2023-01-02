Amcaoğlu: Yüzde 130 hayat pahalılığıyla hazırlanan bütçe takdire şayandır

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2023 yılı ekonomik ve mali öngörülerini BRT‘de değerlendirdi.

Alım gücünü ayakta tutmak için önemi çaba harcandığına işaret eden Bakan Amcaoğlu, hükümetin gelir ve gider dengesini gözönünde tutarak, yüzde 269’lük bütçe yapmış olmasının önemine işaret etti.

Amcaoğlu, “Bütçedeki rakamların tek amacı, alım gücünü ayakta tutmaktır, çağdaş yaşam seviyesine ulaşmak için atılan adımlardır..

2023 öngörülemezken, yüzde 130 hayat pahalılığı artışıyla böyle bir bütçe yapmak takdire şayandır” dedi. Alım gücünü artırmak hedefiyle, haksız kazanç ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimleri sürdürdüklerini belirten Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili yasa çalışmasının da bitmek üzere olduğunu

ifade etti.

Amcaoğlu, Enerji Dairesi, Enerji Kurumu ve elektrikli araçlar için yasa çalışmalarını da yakın zamanda Meclis’ten geçireceklerini, enerji ile ilgili doğru adımların atılması için gerekli hassasiyeti her zaman

göstereceklerini ve yakıt arz güvenliği gibi tartışmalara son verilmesini istediklerini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Bakanlığımızın da yönlendirmesi ile böylesi bir ekonomik ortamda, dünyadaki örneklerine de bakarak, alacağımız önlemlerle ve yasa çalışmalarıyla vatandaşımızın alım gücünü artırmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” dedi.

Amcaoğlu, soru üzerine fosil yakıtın 2030’lu yıllarda yerini alternatif modellere bırakacağını, kısa sürede Türkiye’den sağlanacak enterkonnekte bağlantı ile KKTC’nin enerji ihtiyacının ekonomik ve sürdürülebilir olabileceğini söyledi.

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02/01/2023 19:22