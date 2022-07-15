Amcaoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: İkisini de acıyla hatırlıyor, şiddetle kınıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’ta yaşanan faşist darbe ve 6 yıl önce Türkiye’de kalkışılan darbe girişimini kınayan bir mesaj yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, “her iki darbe veya darbe girişimini acıyla hatırlıyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajında, “Kıbrıs’ın yakın tarihindeki en talihsiz günlerden biri olan 15 Temmuz 1974 ve Anavatanımızda 6 yıl önce yine 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi, tarihe utanç ve acıyla kaydedilmiştir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs adasının faşist Yunan darbesi ile kan gölüne dönüştüğünü, ülkenin, bir barış ülkesi olması gerekirken, ölümleri ve acıları yaşadığını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs’a bir bütün olarak büyük acılar yaşatan Yunan Cuntası ve EOKA B ortaklığındaki darbeyi hep öfkeyle hatırladıklarını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, Yunan cuntası ve EOKA B Tedhiş Örgütü’nün birlikte gerçekleştirdikleri darbeden hem Kıbrıslı Rumların hem de bölge barışının zarar gördüğünü hatırlatırken, benzer acıların ve huzursuzlukların yaşanmaması için, adadaki Helen zihniyetinin değişmesi gerektiğini, ancak bunu pek göremediklerini ifade etti.

Enosis fanatizminin neticesinde, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği müdahalenin, Barış Harekatı olarak adlandırılmasının, basit bir anlatım olmadığına da vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün bu önemli askeri hamle ile bugün bağımsız devletine sahip bir halk olduğunun unutulmamasını istedi.

“Çok acılar çektik. Bu acılardan, Anavatanımızın müdahalesi ile tamamen kurtulduk. Bu vesile ile Anavatan Türkiye’ye bir kez daha içtenlikle minnet duygularımızı iletiyoruz” diyen Bakan Amcaoğlu şunları ekledi:

“15 Temmuz tarihi, Türkiye ve ayrılmaz parçası olan bizler için ayrıca önemi olan bir tarihtir. Altı yıl önce bu tarihte, Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına almak isteyenlerin, kanlı bir darbe kalkışmasını yaşadık. Bu darbe kalkışmasına cüret edenler, yüce Türk Ulusu’ndan gereken cevabı almıştır. En başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, onun etrafında kenetlenen ve yüreği vatan sevgisi ile dolu kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nü yürekten kutlarken, demokrasi uğruna şehit düşenleri ve gazilerimizi saygıyla selamlarız.”

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15/07/2022 16:10