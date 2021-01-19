Amcaoğlu’ndan okulların nasıl açılacağına ilişkin açıklama!

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19/01/2021

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Amcaoğlu’ndan okulların nasıl açılacağına ilişkin açıklama!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, katıldığı bir TV programında okulların açılış tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile bir toplantı gerçekleştireceklerini aktaran Amcaoğlu önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren eğitimi başlatmak istediklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, ya seyreltilmiş yüz yüze eğitim, ya da online eğitime başlanarak, Haziran ayına kadar eğitimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi hedeflediklerini ekledi.

 

 

19/01/2021 22:24
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