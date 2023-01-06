Amcaoğlu’ndan yakıt açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayımlanan “17. Saat” adlı programa telefonla bağlanarak Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Eurodizel stokunun bittiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Amcaoğlu, ülkede yakıt sıkıntısının olmadığını söyledi.

Bakanlık olarak tedarikçi firmaların yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve yakıt krizi yaşanmaması için muhataplarıyla birlikte çalıştıklarını ifade eden Amcaoğlu “Dejavu gibi bunları yaşıyoruz ve elimizden geldiğince mücadele ediyoruz” dedi.

Amcaoğlu “Yarın 6 bin tonluk Diesel’i taşıyan tanker burada olacak ve öğlen ilgili firmanın deposuna boşaltıma başlayacak. Yarın akşam üzerinden itibaren, Pazar günü de olmak kaydıyla rutin şekilde ihtiyacı giderecek şekilde Diesel tedarikine devam edilecek. Zaten şu an 330 tona yakın Diesel vardır. Yani dünü ve bugünü karşılayabilecek şekilde. Biz onun da bilincindeyiz fakat önümüzdeki günler için herhangi bir tedarik sıkıntısı var mı yok mu yok mu onu tartışıyorduk. Şu an için öyle bir sıkıntı görünmüyor. Bazı istasyonlarda ellerindeki stok tam ayarlanamadığı için Diesel noktasında eksiklik söz konusu olabilir ama ülke genelinde Eurodiesel sıkıntısı var diye bir şey söylemek çok da doğru olmaz” diye konuştu.

Kaynak: BRT

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06/01/2023 22:16