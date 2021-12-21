Ameliyat geçiren Seren Serengil son durumunu anlattı

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında konuşan Seren Serengil, "Sağlık adına skandal bir durum. Aylardır ameliyat olacağım ama İzmir’deki doktorun videoyu vermesini bekliyoruz. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış" dedi.

"MİDEM BAĞLANAMADI ÇÜNKÜ MİDEM YOK"

Ünlü şarkıcı, "Çok kötüydüm. Böyle bir ameliyat sizin gibi bir hastaya yapılamaz. Aslında benim ameliyatım altı saat sürecekti; midem bağlanılacaktı midem bağlanamadı çünkü midem yok. 3-5 kilo alabileceğim ama daha fazla alamayacağım. Ben isteyebilirim ama doktorum bana bu ameliyatı yaptırmaması gerek. Bu bir sağlık skandalıdır. Ağrılarım var, dikişlerim var karnımda" ifadelerini kullandı.

"BANA BİR ARMAĞAN OLARAK GELDİ"

Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'ya teşekkür eden Serengil, "Enerjiye gelince Arto ile sahnelere çıkacağım. Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Sibel Can, Yeşim Salkım hepsi beni aradı. Mustafa Tohma’nın ailesine teşekkür ediyorum. Bunca yıl çektiklerimden sonra bana bir armağan olarak geldi. Tuvaletime kadar o götürüyordu. Hepinizin huzurunda ona teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"HANDE BİR TANEDİR"

Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Serengil'i, arkadaşı Hande Yener ziyaret etti. Bir hayli keyifli olan ve o anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Handecim gelmiş, hediyeler almış hastalığım süresince de yalnız bırakmadı. Hande bir tanedir" ifadelerini kullandı.

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21/12/2021 14:46