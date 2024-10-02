Ameliyat oldu: Patoloji raporu birkaç gün içinde çıkacak

Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran oyuncu Deniz Uğur, açık ameliyata alınacağını duyurmuştu. 50 yaşındaki oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını açıklamıştı.

Ameliyat olan Deniz Uğur, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü oyuncu, "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; iyi huylu görünüyor. Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı" ifadelerini kullandı.

Deniz Uğur, sözlerine "Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağ olsunlar bana çok büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" diye devam etti.

"OĞLUMU KAÇIRDILAR" DEMİŞTİ



Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar'ın evinde düşerek hastaneye kaldırılmasının ardından eski eşi Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Uğur, Nilüfer ve kızı ile konuşarak aralarındaki sorunu çözdü. Aradaki buzlar eridi, karşılıklı özürler dilendi.