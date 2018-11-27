Ameliyat sırasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı

Pakistan'da 8 saat süren ameliyattan sonra taburcu olan 35 yaşındaki kadın tekrar rahatsızlandı. Başka bir hastaneye giden kadının yapılan kontroller sonucu ameliyat esnasında tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

BAKANLIK SORUŞTURMA EMRİ VERDİ



Pakistanlı polis yetkilisi Ali Waseen Nasir, tıbbi soruşturmanın sürdüğünü ve yaşanan tecavüzolayı ile ilgili numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını belirtti. Pakistan Sağlık Bakanlığı ise soruşturma başlattıklarını ve üç müfettişi görevlendirdiklerini duyurdu.



HASTANE YALANLADI



Hastanenin başhekimi, soruşturmada vediği ifadede kadına tecavüz edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını ve olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia ederek, kadının isteği üzerine numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.