Ameliyatsız yüz gençleştirme nasıl yapılır?

Kırışıklık karşıtı uygulanan yöntem sayesinde cildinize ışıltılı, parlak ve genç görünüm verebilir. İyileşen teknolojiler ameliyata gerek kalmadan basit uygulanabilen tedavilerle cilt kusurlarının hızla ve etkili bir şekilde yok olmasını sağlıyor.

Görünümünüzü gençleştirmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Cerrahiye çok daha pratik ve kolay bir alternatif sunan dolgu ve botoks gibi medikal estetik uygulamalar ile ameliyatsız cilt gençleştirme mümkün.

Dr. Güzide Bayrak dolgu ve botoks uygulamaları ile ameliyatsız yüz gençleştirme hakkında bilgi verdi.

YAŞLA BİRLİKTE YÜZÜMÜZ NASIL DEĞİŞİR?

Kolajen, elastin ve hyalüronik asit, vücudumuzda doğal olarak bulunan bileşenlerdir. Hepsi cildin nemli, sıkı ve hacimli görünmesi için çok önemlidir. Ancak, ne yazık ki yaşla birlikte hepsi azalmaya başlar ve belirli bir yaşa ulaştıktan sonra bu azalma ince çizgi, kırışıklık gibi belirtilerle kendini göstermeye başlar.

Ayrıca, kolajen ve elastin kaybı nedeniyle ciltteki hacim kaybı da belirgin hale gelir. İşte bu noktada, karşınızda iki seçenek var; cerrahi ve ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları.

Cerrahi, hacim kaybının çok yüksek seviyelerde olduğu yüzlerde en uygun seçenek olsa da, hem önleme hem de tedavi için 30 ve 40’lı yaşlarda dermal dolgu maddeleri ve botoks gibi enjeksiyonlar ile cildin daha genç ve sağlıklı görünmesi sağlanabilir.

AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Botoks ve dolgu gibi uygulamalar, kişinin görünümünü olumsuz etkileyen çeşitli faktörleri hedefleyerek çalışır. Çeşitli enjeksiyonlar ile cildin yıllar içinde kaybettiği hacim geri kazandırılır, ince çizgi ve kırışıklıklar giderilir, cilt sıkılaştırılır.

Enjeksiyonlar uzman ve deneyimli bir doktor tarafından yapıldığında; kaşları ve göz kapaklarını kaldırmaya ve kırışıklıkları doldurmaya yardımcı olabilir. Botoks ile, yüzde daha dengeli bir görünüm oluşturmak için belirli kasları hedefleyebilir, geçici felç ederek çizgileri doldurabilir ve daha genç görünmenize yardımcı olabilir.

Botoks, “botulinum toksini” adı verilen bir nörotoksinden yapılmaktadır. Uygulama, cilde ince bir iğnenin enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Acısız ve ağrısız bir uygulama olması ve sonuçların çok kısa bir sürede görülmesi ile giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir.

Ameliyatsız yüz gençleştirme denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri de dolgu uygulamasıdır. Zamanla, cilt hacim kaybeder ve eskisi kadar genç görünmez. Bu hacim kaybını ortadan kaldırmanın belki de en etkili ve doğal yollarından biri o bölgeye dermal dolgu maddelerinin enjekte edilmesidir. Dolgu maddeleri, enjekte edildikleri bölgeye ortalama 12-14 ay boyunca hacim kazandırmaktadır.

Tercih edeceğiniz işlem ne olursa olsun, uygulamanın mutlaka bu alanda yeterince eğitim almış bir doktor tarafından yapıldığından emin olun.

ÖNLEYİCİ ÇÖZÜM BOTOKS

Botoks; kasları geçici olarak felç etme prensibi ile çalışan, ince çizgi ve kırışıklıkları gidermeden en etkili ameliyatsız yüz gençleştirme tedavilerinden biridir.

Yaşla birlikte azalan kolajen ve elastin miktarına bağlı olarak gelişen yüzdeki çizgi ve kırışıklıklar için estetik olarak tasarlanmış ve uzun bir süredir kullanılmakta olan botoks, aslında “clostridium botulinum bakterisi” tarafından üretilen bir nörotoksindir.

Botoks, yaşlanma belirtilerinin dışında aşağıdakilerin tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır:

Aşırı terleme

Migren

Boyun spazmları

Kas hastalıkları

Botoks yapılırken kullanılabilecek farklı tipte botoks türleri olduğunu unutmayın. Botoks, FDA onaylı bir uygulama olması nedeniyle hastalar ve doktorlar tarafından güvenle tercih edilmektedir. Peki, botoks nasıl yapılır?

Doktorunuz, ince bir iğne kullanarak ihtiyacınız olan miktarda botoksulinum toksini cilt altına enjekte eder. Probleme bağlı olarak, farklı noktalara birden fazla enjeksiyon yapılması gerekebilir. Enjeksiyon sırasında hafif bir yanma hissi hissedilebilir ve normaldir. Doktorlar, genellikle uygulama öncesinde bölgeye lokal anestezik uygulamaktadır.

DERMAL DOLGU İLE DERİN İZLERİ SİLİYOR

Dermal dolgu maddeler, ameliyatsız yüz gençleştirme için en çok kullanılan tedavilerden biridir. Cilt altına genellikle hyalüronik asit bazlı dolgular enjekte edilir. Bu sayede, cildin kaybettiği hacim geri kazandırılır. Ayrıca, cildi canlandırmak için de kullanılmaktadır.

Dolgu, enjekte edildiği bölgeye, işlemden hemen sonra hacim kazandırması ile bugün hastalar ve doktorlar arasında en çok tercih edilen uygulamaların başında gelmektedir. Dolgular, genellikle hyalüronik asit bazlıdır. Hyalüronik asit, vücutta doğal olarak bulunan bir bileşen olması ile de son derece güvenli bir uygulamadır.

Hyalüronik asit, ayrıca moleküler ağırlığının 1000 katına kadar nem tutma kapasitesine sahiptir. Suyu bağlar ve eklemler gibi vücudun hareketli kısımlarında kayganlaştırıcı görevi görebilir. Ayrıca, ciltteki su dengesinin düzenlenmesinde de önemlidir. Hyalüronik asit bazlı bu dermal dolgular, ortalama 12 ay kalıcılığa sahiptir ve bu sürenin sonunda tekrar enjeksiyonları gerekir. Düzenli olarak yapıldığında, kalıcılık süresi de artmaktadır.

Dolgu uygulamasının en önemli avantajları;

Kaybedilen hacmi geri kazandırır

Cilde pürüzsüz bir görünüm sağlar

Cilt görünümünü gençleştirir

Yüz ifadesini etkilemeden doğal görünümlü bir sonuç verir

Dolgu, ayrıca dudaklara hacim kazandırmak, çene ve orta yüz gibi bölgelerle yüz hattını şekillendirmek ve canlandırmak için de kullanılmaktadır.

BOTOKS VE DOLGU

Bazen karıştırılsa da, dolgu ve botoks uygulamaları birbirinden çok farklıdır. Botoksun etki mekanizması; yüzde ince çizgi ve kırışıklıklara neden olan kasların hareketini engellemesidir. Dolgu ise hacim kaybeden bölgelere enjekte edilerek bölgeyi yumuşatır, kaybettiği hacmi geri kazandırır ve daha genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Botoksun kalıcılığı ortalama 3-4 ay sürmektedir. Dolgu maddelerinin kalıcılığı ise kullanılan dolgu maddesinin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Dolgu ve botoks farklı kullanımlar için tasarlanmış maddeler olduklarından, aynı seans sırasında kombine edilerek birlikte kullanılmaları da mümkündür. Örneğin, bir kişi kaş çatma çizgilerini düzeltmek için Botoks ve göz altındaki çöküklüğü gidermek için dolgu uygulamasından yararlanabilir.

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25/03/2022 12:53