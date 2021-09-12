Amerika Açık'ta şampiyon 18 yaşındaki Raducanu!

Amerika Açık tek kadınlarda şampiyon Emma Raducanu oldu.

Finalde Leylah Fernandez ile karşılaşan 18 yaşındaki tenisçi rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Raducanu, 1977'den bu yana Grand Slam kazanan ilk İngiliz kadın oldu.

Raducanu ayrıca 2004'teki Maria Sharapova'nın zaferinden sonra Grand Slam kazanan en genç tenisçi oldu.

Emma Raducanu, elemelerden gelerek Grand Slam zaferi elde eden tarihteki ilk tenisçi unvanının da sahibi oldu.

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12/09/2021 11:18