Amerika Açık'ta şampiyon 18 yaşındaki Raducanu!

18 yaşındaki Emma Raducanu, Leylah Fernandez’i finalde 2-0 mağlup ederek Amerika Açık tek kadınlarda şampiyon oldu.

ads ads ads
12/09/2021

ads
ads
ads
Amerika Açık'ta şampiyon 18 yaşındaki Raducanu!

Amerika Açık tek kadınlarda şampiyon Emma Raducanu oldu.

Finalde Leylah Fernandez ile karşılaşan 18 yaşındaki tenisçi rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Raducanu, 1977'den bu yana Grand Slam kazanan ilk İngiliz kadın oldu.

Raducanu ayrıca 2004'teki Maria Sharapova'nın zaferinden sonra Grand Slam kazanan en genç tenisçi oldu.

Emma Raducanu, elemelerden gelerek Grand Slam zaferi elde eden tarihteki ilk tenisçi unvanının da sahibi oldu.

 

12/09/2021 11:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Amerika Açık’ta şampiyon 18 yaşındaki Raducanu!
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.