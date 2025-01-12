Amerika, dört ülkeden yaklaşık bir milyon göçmenin 18 ay daha kalmasına izin verdi

ABD yönetimi dün El Salvador, Sudan, Ukrayna ve Venezüella'dan yaklaşık bir milyon göçmenin 18 ay daha ABD'de yasal olarak ülkede kalabileceğini duyurdu.

İç Güvenlik Bakanlığı 232 bin Salvadorlu, 1 milyon 900 bin Sudanlı, 600 bin Venezuelalı ve 103 bin 700 Ukraynalıyı kapsayan Özel Korumalı Statü (SPS) programını uzatacağını açıkladı.

Şarku’l Avsat’ın AFP'den aktardığı habere göre duyuru, göreve geldikten sonra kitlesel sınır dışı etme planı uygulama sözü veren seçilmiş Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından on gün önce yapıldı.

Bu özel statü savaş, doğal afet ya da diğer istisnai nedenlerle ülkelerine dönmeleri halinde güvenlikleri garanti edilemeyen kişilere veriliyor. Trump ilk döneminde (2017-2021) bu programı iptal etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, çevresel nedenlerle bu özel sistemden yararlanan Salvadorluların mart ayında yeniden kayıt yaptırabileceklerini ve Eylül 2026'ya kadar ABD'de kalabileceklerini duyurdu.

Sudanlılar, ülkeleri 20 aydır yıkıcı bir savaştan muzdarip olduğu için bu haktan yararlanıyorlar.

Ukraynalılar, ülkeleri Şubat 2022'de Rusya tarafından işgal edildiğinden beri bu statüye sahipler.

İç Güvenlik Bakanlığı'na göre Venezuelalıların özel statüleri, dün, üçüncü altı yıllık başkanlık dönemi için yemin eden Nicolas Maduro'nun insanlık dışı rejimi altındaki siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkelerinin yaşamaya devam ettiği “vahim insani durum” nedeniyle uzatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Maduro'nun göreve başlamasını kınadı ve Karakas'a yeni yaptırımlar açıkladı.