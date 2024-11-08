Amerika'da 43 maymun araştırma laboratuvarından kaçtı

Rhesus makak maymunları, medikal testler ve araştırmalar için primatlar yetiştiren Alpha Genesis adlı bir şirketten kaçtı ve Güney Carolina'nın Lowcountry bölgesinde serbest kaldı.

Yetkililer, bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini sıkıca kapalı tutmalarını ve maymunları gördüklerinde derhal bildirmelerini istedi. Kaçan maymunlar, yaklaşık 3,2 kg ağırlığında genç ve dişi olarak tanımlandı.

Yemassee Polis Departmanı, şirketin maymunları bulma çalışmalarını sürdürdüğünü, güvenlik amacıyla yiyecek kullanılarak maymunların yakalanmaya çalışıldığını açıkladı.

Halk için tehlike oluşturmuyorlar

Polis, vatandaşları maymunları yakalamaya çalışmamaları konusunda uyarırken, bölgeye tuzaklar yerleştirildiği ve termal kameralarla maymunların izlerinin sürüldüğü bildirildi.

Alpha Genesis CEO'su Greg Westergaard, olayın "sinir bozucu" olduğunu ve maymunların tesise geri dönmesi için umutlu olduklarını söyledi.

Westergaard, kaçışın Çarşamba günü gerçekleştiğini, bir bakıcının dış alandaki kafesin kapısını açık bırakması sonucu maymunların kaçtığını belirtti. Şu an maymunlar ormanlık alanda bulunuyor.

Bu, Alpha Genesis'ten kaçan ilk maymun vakası değil. 2016 yılında 19 maymun kaçmış ve yaklaşık 6 saat sonra geri getirilmişti. 2014 yılında ise 26 maymun tesisten kaçmıştı.

Yetkililer, kaçan maymunların henüz test edilmediğini ve boyutları nedeniyle hastalık taşıma olasılıklarının düşük olduğunu ifade etti. Yemassee Polis Şefi Gregory Alexander, maymunların halk için büyük bir tehlike oluşturmadığını söyledi.