Amerika'da hayvanlara şiddet artık suç

Hayvana Zulmü ve İşkenceyi Önleme Yasası adlı kanun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı. Yasa, hayvanlara işkence eden kişi ya da kişilerin federal suçlu sayılacağı ve para veya 7 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceğini ön görüyor.

Hayvan Zulmünü ve İşkence Yasasını Önlemek adlı kanun, geçtiğimiz pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı. Yasa, insan olmayan -kuş, sürüngen, amfibikler gibi- canlılara yapılan, çarpma, yakma, boğma, işkence etme gibi kötü davranışları kapsıyor. Ocak ayında Demokratik Florida Kongre Üyesi Ted Deutch ve Cumhuriyetçi meslektaşı Vern Buchanan tarafından başlatılan yasa tasarısı, 2010 yılında ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve hayvan öldürme videolarının çekilmesini ve dağıtılmasını yasa dışı kılan Hayvan Ezme Video Yasağı Yasasını genişletti. Bununla birlikte, Kongre Üyesi Deutch'a yakın kaynaklara göre yeni yasa, hayvan tacizinin cezalarındaki büyük bir boşluğun da kapanmasını sağlayacak. ABD Temsilciler Meclisi tasarıyı ekim ayında gündeme getirdi ve Senato oylamaya sunmuştu.

28/11/2019 16:03