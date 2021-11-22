Amerikalı basketbolcu Lefkoşa’da saldırıya uğradı

Güney Kıbrıs'taki AEL Limassol basketbol takımı oyuncusu Corey Manigault, Güney Lefkoşa’da dün sabaha karşı bir gece kulübünde saldırıya uğradı. Corey Manigault beyin kanaması ve pıhtılaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

AEL’den yapılan resmi açıklamaya göre Manigault’un şu an hayati tehlikesi yok ancak solunum cihazına bağlı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Manigault’un kız arkadaşıyla beraber takım arkadaşı Brandon Averette de olayda yaralandı.

Rum haber kaynaklarına göre Manigault, kız arkadaşı ve takım arkadaşı Averette kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Meseleyle ilgili 46 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklandı. Polis, tutuklanan kişinin cinayete teşebbüsle suçlanabileceğini de açıkladı.

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22/11/2021 09:53