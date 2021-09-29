Amerikalı şarkıcı seks ticaretinden suçlu bulundu

Amerikalı şarkıcı R. Kelly, ününü ve konumunu kullanarak 20 yıl boyunca kadınlara ve çocuklara tacizde bulunma ve seks ticareti yapmak dahil bir dizi suçtan suçlu bulundu.

Dokuzu kadın, ikisi erkek toplam 11 davacı, New York'ta altı hafta süren duruşmalarda R. Kelly tarafından gördükleri cinsel taciz ve şiddeti mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.

İki gün süren kapalı müzakereler sonunda jüri, Kelly'yi yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu.

R. Kelly hakkındaki ceza 4 Mayıs'ta belirlenecek. Amerikalı şarkıcı bu suçlamalarla ömrünün geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirebilir.

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29/09/2021 11:12