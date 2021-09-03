Amerikalı senatöre Rum nişanı

ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhtarı her tasarının altında imzası bulunan Senatör Bob Menendez, Yunanistan’ın ardından Kıbrıs Rum yönetiminde de skandal sözlere imza attı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’ten devlet nişanı alırken, “En büyük hayalim son Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görmek” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Boş sözler” karşılığını verdi.

Anastasiadis, Ermeni ve Rum-Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden Menendez’e ‘III. Makarios Büyük Haç Nişanı’ takdim etti. Menendez’in ödül töreninde dile getirdiği Türkiye aleyhindeki sözleri tepki çekti.

‘HAYAL KIRIKLIĞI OLACAK’

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adada kalıcı olduğunu belirterek, “Menendez’in söyleminin içi tamamen boş. Böyle bir söyleme itibar etmemiz mümkün değil, kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Eski dışişleri bakanı ve Halkın Partisi lideri Kudret Özersay da “Eğer gerçekten en büyük hayali Türk askerinin gitmesiyse, bu konu hayatının en büyük hayal kırıklığı olacak” dedi.

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03/09/2021 09:07