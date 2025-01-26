Amerikalı uzmanların Baf’taki hava üssündeki inceleme raporu…

Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü’ne giderek inceleme yapan Amerikalı uzmanlar, üssün NATO standardına getirilebilmesi için modernize edilmesi, güvenliğinin artırılması ve ek altyapılara ihtiyaç olduğunu saptadı.

Fileleftheros haberi, “İşte Amerikalıların Baf Hava Üssündeki Gözlemi…Papandreu Üssü’nün Aşamalı Yeniden Yapılandırılması” başlığıyla manşete çekti.

Gazete ABD Hava Kuvvetleri’nin, üssü Almanya’da bulunan 435’inci Acil Durum Destek Filosu’na bağlı uzmanların perşembe günü Güney Kıbrıs’a giderek üste kısa bir inceleme yaptıktan sonra Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve RMMO Komutanlığı’na atılması gereken adımları aktardığını yazdı.

Habere göre uzmanlar, hava üssünün toptan iyileştirmeye muhtaç olduğunu saptadı. İlk aşamada yapılması gerekenler arasında öncelikli olarak, daha büyük uçaklar tarafından kullanılabilmesi için pistinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi bulunuyor. Yakın geçmişte modern nakliye uçakları piste iniş yapamamış ve Larnaka Havalimanı’na inmek zorunda kalmıştı.

Üsse iletişim merkezi, mühendisler için alan vb. gibi elzem altyapılar da eklenmesi gerekiyor. Üssün ve içerisindekilerin güvenliğinin sağlanması için özlü değişiklikler yapılması gerekiyor. Hava Üssü’nün Baf Havalimanı ile temas ediyor olması nedeniyle üs içinde ve çevresindeki hava trafiği güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bunun için, yeni nesil radar da dahil yeni yüksek teknoloji tesisler gerekiyor. Askeri ve sivil uçakların güvenli mesafede bağımsız hareket etmesinin sağlanması elzem görülüyor.

“Amerikalı uzmanlar geri gelip daha somut öneriler sunacak”

İlk bulgularını Rum yetkililere sunan Amerikalı uzmanların, Güney Kıbrıs’a yeniden giderek üssün istenilen standartlara yükseltilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili çok daha net öneriler sunacağı kaydedildi.

Rum yönetiminin, her durumda, üssün Rum aidiyet ve kontrolünde olacağını açıkça ortaya koyduğu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Baf’taki üs Ağrotur gibi olmayacak.” dediği hatırlatılan haberde, "Baf’taki üssü kullanacak Amerikan ve diğer müttefiklerin Rum makamlarına hesap vermeyen İngilizler gibi davranmayacağı” izahında bulunuldu.

Habere göre Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu, geçen Perşembe günü üssün ABD ya da diğer devlet kuvvetleri tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasının Rum makamlarının onayına tabi olacağını söyledi. Andoniu “Kıbrıs’ın hayati çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğümüz için ABD kuvvetleri ile iş birliğine talip olduk.” da dedi.

Rum yönetiminin, 15 milyon euro civarında olacağı tahmin edilen iyileştirme çalışmalarının olabildiğince erken başlanmasını ve 18 ay gibi bir sürede tamamlanmasını hedeflediğini yazan gazete, 15 milyon euronun büyük bir meblağ olmadığını ve çalışmalara hemen başlanabileceğini belirtti.

Habere göre Rum hükümet çevreleri 15 milyon euronun bir kısmının 2025 bütçesindeki ödenekten karşılanabileceğini ve gerekmesi halinde ek bütçe de çıkartılabileceğini kaydetti.