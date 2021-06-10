Amerikan askeri eğitim merkezi protesto edilecek

Tüm Kıbrıs Barış Konseyinin”, Larnaka’da “Cyclops” isimli Amerikan askeri eğitim merkezi inşa edilmesini protesto etmek için, 13 Haziran’da bir etkinlik düzenleyeceği haber verildi.

Haravgi gazetesi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nin”, 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO zirvesi sebebiyle, Larnaka’daki sınır güvenliği konularıyla ilgili Eğitim Merkezinin inşa edilmekte olduğu yerde bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.

Açıklamasında Larnakalıları, Cyclops’un şehirlerinde faaliyet göstermesini kabul etmeme ve kendileriyle birlikte buna tepki gösterme çağrısında bulunan “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”, Anastasiadis hükümetine de, yabancı güçlerle askeri iş birliklerini kabul etmedikleri mesajı göndermeleri gerektiğini ekledi.

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10/06/2021 11:57